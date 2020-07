Washington Redskins gevraagd om naam te veranderen

Na de dood van George Floyd en de maatschappelijk onrust over racistisch politiegeweld is in de VS een brede discussie uitgebroken om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om standbeelden van controversiële personen te verwijderen en vlaggen te veranderen.

„We hebben het team in Washington ons verzoek medegedeeld om de naam van het team te veranderen”, zei FedEx in een verklaring op donderdag. FedEx is de naamsponsor van het stadion van de club en hoopt zo invloed te kunnen uitoefenen op een besluit. Het bedrijf betaalde in 1998 205 miljoen dollar (182 miljoen euro) voor de naamgeving van het stadion.

Het tijdschrift AdWeek meldt dat andere grote sponsors zoals Nike en PepsiCo hetzelfde verzoek aan de club hebben gedaan. Eigenaar Dan Snyder heeft nog niet gereageerd, maar hij omschreef de Redskins eerder als ’een geuzennaam’.

Als het aan coach Ron Rivera ligt wordt de naam van zijn club zo snel mogelijk veranderd: „Er is een tijd voor alles. Ik steun de bewegingen voor verandering en ik steun de spelers.”

De clubnaam bestaat sinds 1937. Opiniepeilingen in het verleden wezen uit dat een grote meerderheid van de Amerikanen een naamswijziging niet nodig vindt. De Redskins speelden vijf keer om de Super Bowl en wonnen die drie keer.