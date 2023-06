Sevilla klopt AS Roma na strafschoppen en wint Europa League

De wedstrijd die in Boedapest werd gespeeld, kwam langzaam op gang. Pas na de openingsgoal van Paulo Dybala na ruim een half uur spelen kwam er leven in de brouwerij. Sevilla had bijna 1-1 kunnen maken. Enkele minuten voor rust belandde een snoeihard schot van Ivan Rakitic op de paal.

Ruim 10 minuten na rust werd het dan toch gelijk voor de Spanjaarden. Het was een eigen doelpunt van AS Roma-verdediger Gianluca Mancini die de 1-1 betekende.

Bekijk ook: Mourinho en AS Roma kunnen Ajax grote dienst bewijzen

Tekst gaat verder onder de video’s

Bekijk de openingstreffer van Dybala

Bekijk de gelijkmaker

Sevilla ontsnapte in de 67e minuut aan een nieuwe achterstand nadat een handvol Roma-spelers tijdens een scrimmage jammerlijk misten. Even daarna kwam Georginio Wijnaldum, die dit jaar lange tijd geblesseerd was, in het veld als vervanger van Dybala.

Een kwartier voor tijd zag het er even naar uit dat Sevilla een strafschop zou krijgen, maar Roger Ibañez raakte de bal en niet Lucas Ocampos zoals al snel bleek. Met nog zeven minuten te spelen was het AS Roma dat bijna op 2-1 kwam. Een enorme kans van Andrea Belotti na een vrije trap ging maar net naast het Spaanse doel. In de zes minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Vreugde bij de spelers van Sevilla na de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ AFP

Verlenging

In de verlenging leek de koek op. Het vuur was uit de wedstrijd en kansen kregen beide ploegen ook nauwelijks meer. Een kopbal van Smalling ver in blessuretijd belandde nog op de lat. In de penaltyserie trok Sevilla aan het langste eind.

Sevilla won al twee keer de UEFA Cup en vier keer de Europa League. Met de overwinning hebben de Spanjaarden zich ook geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen.

En dat is zeven! Bekijk de feestvreugde bij Sevilla

Herbeleef de wedstrijd via onze uitgebreide statistieken.