Teleurgestelde Eva de Goede gepasseerd voor Oranje: ’Onaangenaam verrast’

„Dit komt voor mij totaal onverwacht. Ik ben nog heel gemotiveerd om door te gaan tot de Olympische Spelen van Parijs, en dat weet de bondscoach”, laat de drievoudig olympisch kampioene en 258-voudig international weten op hockey.nl.

De 34-jarige Drummond-De Goede koos er wel zelf voor in oktober vorig jaar een pauze in te lassen en nog niet bij de training van Oranje aan te sluiten. In overleg met de nieuwe bondscoach Paul van Ass besloot ze nog wat meer tijd te nemen om de herstellen van een „pittige” periode, waarin ze onder meer revalideerde van een zware knieblessure en in het huwelijk trad met de Zuid-Afrikaanse hockeyer Tim Drummond.

Onaangenaam verrast

De twee keer tot beste hockeyster ter wereld gekozen Drummond-De Goede miste zodoende in december de trip naar Argentinië met vier wedstrijden in de Hockey Pro League en ontbrak in januari ook op de trainingsstage naar Zuid-Afrika. Ze stelde zich nadien weer beschikbaar, maar Van Ass heeft haar gepasseerd voor de huidige trainingsgroep. De bondscoach heeft geen inhoudelijke toelichting gegeven.

„In het voortraject heb ik in overleg met hem besloten om er even tussenuit te gaan”, zegt Drummond-De Goede. „Hij ondersteunde die route. Het sloot bovendien mooi aan bij zijn thema: ruimte, waarbij hij wel aangaf dat ik in maart terug moest zijn. Het heeft mij daarom onaangenaam verrast dat hij mij heeft laten weten mij niet te selecteren. Ik kan mij daarbij niet vinden in zijn uitleg.”