Willem II valt na puntenverlies uit top drie

De nummer 4 van de Eeredivisie speelde de laatste 10 minuten tegen PEC Zwolle met een man meer na rood voor Thomas Lam, maar wist de overtalsituatie niet uit te buiten. Vlak voor de winterstop werd het in Tilburg ook 0-0 tegen Fortuna Sittard.

PEC Zwolle, dat op de zestiende plaats staat, had met de debuterende Rico Strieder lange tijd het beste van het spel. Pas na een uur spelen kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Willem II ging in de slotfase vol op jacht naar de winst, nadat Lam met rood van het veld was gestuurd omdat hij aan het shirt van de doorgebroken Ché Nunnely had getrokken. Het slotoffensief van Willem II bleef echter zonder doelpunt. PEC hield pas voor het eerst dit seizoen ’de nul’.

De ploeg van trainer Adrie Koster hervatte de competitie vorige week met een knappe zege bij AZ (1-3), waardoor Willem II opklom naar de derde plaats. De Tilburgers werden midweeks wel uitgeschakeld door SC Heerenveen in het bekertoernooi. Na 120 minuten voetballen stond het 2-2 in Friesland, via strafschoppen verloor Willem II.

De Tilburgers hebben nu 37 punten, evenveel als Feyenoord dat vanwege een iets beter doelsaldo de derde plaats heeft overgenomen.

