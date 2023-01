Ten Hag roemt speler: ’Alleen als hij blijft, kan United beste club ter wereld worden’

„Rashford weet dat hij belangrijk is voor ons”, aldus Ten Hag. „Als we onze doelen willen bereiken, hebben we hem nodig. We willen het beste team worden. Eerst van Engeland, dan van Europa en dan van de wereld.”

Rashford maakte in de periode na het WK negen doelpunten in negen wedstrijden. Zijn goede prestaties hebben de aanvaller de interesse van Paris Saint-Germain opgeleverd. Rashford ligt nog tot halverwege volgend jaar vast in Manchester. „Ik hoop dat al onze spelers in de belangstelling komen te staan van andere clubs. Dat zou betekenen dat we goed presteren, dus daar gaan we voor”, meende Ten Hag.