’Valsspeler’ Niemann antwoordt achter het schaakbord op beschuldigingen

„Deze partij is een boodschap voor iedereen”, aldus Niemann. „Het begon allemaal toen ik zei dat schaken voor zich spreekt. Ik denk dat deze partij voor zich sprak. Het liet zien wat voor schaker ik ben, ongeacht onder welke druk ik sta. Dat is alles wat ik te zeggen heb.”

De Amerikaan weigerde daarna vragen te beantwoorden. „Het spijt me, dit is het. Je kan het interpreteren zoals je wilt. Dit was zo’n mooie partij, ik zeg er verder niets over.” Het Amerikaans kampioenschap duurt tot en met 20 oktober.

Niemann baarde recentelijk opzien door op een toernooi te winnen van Carlsen. Kort daarna staakte de Noorse grootmeester op een online-toernooi zijn partij tegen de Amerikaan al na één zet en zette zijn beeldscherm op zwart. Carlsen beschuldigde Niemann eerst indirect en later openlijk van valsspelen.

De Amerikaan gaf eerder toe dat hij online twee keer had valsgespeeld, toen hij 12 en 16 jaar oud was. De schaakwebsite chess.com meldde deze week na een onderzoek echter dat Niemann in meer dan honderd online-partijen illegale hulp zou hebben gekregen; ook bij toernooien waarin het om prijzengeld ging.

De internationale schaakfederatie FIDE laat onderzoek doen naar de beschuldigingen van Carlsen en de verklaringen van Niemann.