Makkelie fluit topper PSV - Ajax

Makkelie had vorig jaar in Eindhoven ook de leiding over PSV - Ajax. De thuisclub won toen met 3-0. De scheidsrechter krijgt zondag vanuit Zeist hulp van videoarbiter Jochem Kamphuis.

Makkelie staat voor een grote week in zijn loopbaan. De 36-jarige arbiter heeft fluit woensdagavond ook de Champions League-kraker tussen Atletico Madrid en Juventus.