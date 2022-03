Ajax moet vervelende serie thuisduels stopzetten tegen Benfica

Premium Voetbal

’Faillissement Vitesse geen reëel scenario’

Het is een spannende tijd voor Vitesse-supporters. De Arnhemse club vecht donderdag tegen AS Roma voor een plek in de kwartfinale van de Conference League. Voor de toekomst van de 130-jarige profclub is het echter veel bepalender hoe de verkoop van de aandelen door eigenaar Valeriy Oyf zich ontwikke...