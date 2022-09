Bodø/Glimt aan kop poule PSV, Roma wint ruim

De twee doelpunten van de thuisploeg vielen in de tweede helft, kort na elkaar. In de 56e minuut kopte uitgerekend de Noorse middenvelder Ole Senaes de bal in zijn eigen doel. Twee minuten later liep Bodø/Glimt verder uit via een treffer van Hugo Vetlesen. Donis Avdijaj scoorde in de 81e minuut tegen voor FC Zürich.

Voor FC Zürich betekende het de tweede nederlaag, na het eerdere verlies thuis tegen Arsenal (1-2). De wedstrijd tussen Arsenal en PSV ging donderdag niet door vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Het duel is nu vastgesteld voor 20 oktober.

PSV speelt de tweede groepswedstrijd over drie weken, in Zwitserland tegen FC Zürich.

AS Roma

In Rome versloeg AS Roma HJK Helsinki met 3-0. De Finnen begonnen de wedstrijd met een vroege rode kaart, maar toch duurde het tot na rust voor de ploeg van Mourinho de score opende. Het was Paulo Dybala die koud in het veld de 1-0 op het bord zette. Via Lorenzo Pellegrini en Andrea Belotti liep Roma vervolgens uit.

Union Berlin, de sensatie van de Bundesliga dit seizoen, heeft het in Europa vooralsnog lastig. De Duitsers, met Sheraldo Becker in de basis, verloren in de Europa League met 1-0 op bezoek bij SC Braga.

Sergio Padt keepte de hele wedstrijd bij Ludogorets, maar moest op bezoek bij Real Betis drie keer vissen. De Bulgaarse ploeg van de Nederlandse doelman verloor met 3-2. Een van de tegentreffers die Padt te verwerken kreeg was om van te smullen.

Rentree Danjuma

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft donderdag zijn eerste speelminuten van dit seizoen gemaakt voor Villarreal. De 25-jarige Nederlandse aanvaller viel in de ontmoeting met Hapoel Beer Sheva in de Conference League een kwartier voor tijd in. Villarreal won in Israël: 1-2.

Danjuma liep eind vorig seizoen een blessure op. Het herstel duurde lang. Bondscoach Louis van Gaal nam Danjuma, vanwege zijn blessure, niet op in de voorlopige selectie voor de komende twee wedstrijden tegen Polen en België in de Nations League.

Danjuma heeft nog een kleine twee maanden om zich te bewijzen met het oog op het WK in Qatar, dat op 20 november begint.