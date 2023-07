Luiten grijpt op Britse Masters opnieuw naast eindzege

Het is de tweede week op rij dat Luiten naast de eindzege grijpt. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour verspeelde vorige week zondag op het BMW International Open in München een voorsprong van drie slagen in de laatste ronde. Zijn laatste zege dateert van 2018, toen hij het Oman Open op zijn naam schreef.

Luiten had voor de laatste ronde op The Belfry geen marge ten opzichte van zijn concurrenten. Hij leidde in de tussenstand met -7, dezelfde score als vijf andere spelers. Waar de meeste spelers in de top van het klassement zondag onder par speelden, moest Luiten op de eerste negen holes al twee slagen inleveren. Hij wist de schade in het vervolg van zijn ronde niet meer te repareren en eindigde op 74 slagen (+2).

Beste rondes

Hillier liep met een ronde van 66 slagen (-6) een van beste rondes van de dag. Met zijn totaal van -10 bleef hij de Engelsman Oliver Wilson en de Amerikaan Gunner Wiebe, die eveneens een ronde van 66 noteerde, twee slagen voor. De 34-jarige Darius van Driel uit Leidschendam besloot het toernooi op de 28e plaats na een ronde van 72 slagen.