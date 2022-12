Mick Schumacher als reservecoureur aan de slag bij Mercedes

Schumacher reed de voorbije twee seizoenen voor Haas, maar zijn contract werd daar niet verlengd. Om bij Mercedes aan de slag te kunnen gaan wordt zijn junior-verbintenis bij Ferrari na vier seizoenen eveneens ontbonden.

Mercedes was op zoek naar een nieuwe reservecoureur. Nyck de Vries rijdt volgend jaar voor AlphaTauri en Stoffel Vandoorne is overgestapt naar Aston Martin, ook als reserveman. Mercedes had ook een oogje op Daniel Ricciardo, maar die is als ‘derde coureur’ teruggekeerd bij Red Bull.

In voetsporen van vader Michael

Schumacher treedt in de voetsporen van zijn vader Michael, die van 2010 tot en met 2012 namens Mercedes actief was in de Formule 1. Schumacher junior zal dus bij alle races aanwezig zijn en veel tijd doorbrengen in de simulator in de Mercedes-fabriek in Brackley om de auto van volgend seizoen, de W14, verder te ontwikkelen.

,,Ik beschouw dit als een nieuwe start en ben Toto Wolff en alle andere betrokkenen heel dankbaar voor hun vertrouwen in mij”, zegt Schumacher. ,,Formule 1 is een fascinerende wereld en je stopt nooit met leren. Ik kijk ernaar uit om nog meer kennis op te doen en al mijn inspanningen te leveren ten behoeve van Mercedes.”