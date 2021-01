AZ mag dankzij Koopmeiners blijven dromen van landstitel

Feestvarken Teun Koopmeiners is er niet van gediend dat er aan zijn kapsel gezeten wordt.

EINDHOVEN - Het was in de kraker tegen PSV aanhaken of afhaken voor AZ in toppermaand januari, het gevolg van een donkere reeks vol gelijke spelen. Het werd aanhaken (1-3), waarin een absolute hoofdrol was weggelegd voor Teun Koopmeiners. De onverzettelijke AZ-captain stal in het Philips Stadion met een weergaloze treffer van het predicaat ’Bergkamp’ de show.