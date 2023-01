Premium Het beste van De Telegraaf

Bij Ajax en Feyenoord afgeteste Koen Bijen op drift tijdens WK hockey

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Een dolblije Koen Bijen (l.) neemt tegen Nieuw-Zeeland de 3-0 voor zijn rekening. Ⓒ WorldSportPics

AMSTERDAM - Met een beetje verbeelding zou Koen Bijen (24) zondag in De Kuip hebben kunnen schitteren in De Klassieker, aangezien hij als jochie door zowel Ajax als Feyenoord werd gescout. Maar in plaats daarvan maakt de aanvaller furore op het WK hockey in India. Dankzij een goal en assist greep hij een hoofdrol in het duel met Nieuw-Zeeland (4-0), goed voor de tweede groepszege en zeker lijkende plek in de kwartfinale.