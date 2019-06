Mexicaanse investeerder redt Roda JC

De Mexicaanse miljonair, waar Roda al eerder gesprekken mee had gevoerd, koopt 80% van de aandelen van de Limburgse club. Aleksei Korotaev blijft voor 20% eigenaar.

In eerste instantie zou een groep ondernemers klaarstaan met een finke zak geld om Roda JC te redden. Uiteindelijk is de difinitieve investering van Mexicaanse hand gekomen. De miljonair was op zoek naar een Europese club waarin hij kon investeren. Deze heeft hij in Roda JC nu gevonden.