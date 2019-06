Roda JC in Mexicaanse handen

Beide partijen waren al een poos met elkaar in onderhandeling. Dinsdag rond het middaguur werden de benodigde handtekeningen op papier gezet.

De Mexicaanse miljonair, waar Roda al eerder gesprekken mee had gevoerd, koopt 80% van de aandelen van de Limburgse club. Aleksei Korotaev blijft voor 20% eigenaar.

Ambitie

De la Vega vloog maandag vanuit Spanje, waar hij woont, naar Nederland om de onderhandelingen af te ronden. De exacte details van de deal zijn nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat de Mexicaan de aandelen van Schrouff zal overnemen in ruil voor een meerjarig investeringsplan. Daaruit zou volgens de betrokkenen een ’behoorlijke ambitie’ spreken.

Financiële nood

Roda JC verkeerde al enige tijd in financiële problemen en een faillissement dreigde. „Mauricio is Frits (Schrouff, red.) erkentelijk voor zijn enorme inzet en bijdragen om Roda JC door de moeilijkste fase van haar bestaan te leiden. Mauricio is er trots op dat hij het vertrouwen van Frits heeft gekregen om de wederopbouw van de Limburgse voetbalclub gestalte te geven”, meldt Roda JC.

„Mauricio is onder de indruk van de warmte die de supporters en de regio etaleren om de club te laten voortbestaan. Hij nodigt iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt uit om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst.”

KNVB

Voordat de overname officieel is, moet de KNVB groen licht geven. De Nederlandse voetbalbond doet altijd een onderzoek als er een overname plaatsvindt waarbij meer dan 25% van de aandelen overgenomen wordt.

Zo’n dergelijk onderzoek van de licentiecommissie kan echter een tijdje duren. FC Den Bosch, dat dit seizoen overgenomen werd door Kakhi Jordania, wacht al maanden op uitsluitsel van de KNVB.