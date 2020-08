Duitse bondscoach Joachim Löw roept ’Nederlander’ Robin Gosens op

Gosens is net over de grens in Emmerik geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Duitse moeder. Hij kwam ook uit voor Heracles Almelo. Löw vertelde al eens Gosens in een eerder stadium hebben willen oproepen, maar de coronacrisis voorkwam dat.

Löw geeft veel spelers die onlangs nog in de Champions League speelden rust, onder wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Serge Gnabry van Bayern München, en Lukas Klostermann en Marcel Halstenberg van Leipzig.

Met Niklas Süle, die door een blessure de laatste maanden nog niet veel speelde, en de door Bayern van Manchester City overgenomen Leroy Sane zijn nog wel twee spelers van de winnaar van de Champions League van de partij.