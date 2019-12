Verstappen: ’Batterij even volledig opladen’

De Nederlander moest het op het Yas Marina Circuit doen met een tweede plaats, achter racewinnaar Lewis Hamilton. Het was voor de Red Bull-coureur genoeg om de derde plek in de WK-stand te behouden.

„Ik kampte vandaag met een paar kleine problemen”, aldus Verstappen in zijn interview met oud-coureur David Coulthard bij de start/finish-lijn, waar hij daarvoor een aantal ’donuts’ had neergeld.

„Qua positie maakte het echter niets uit. Lewis en Mercedes waren vandaag te snel. Omdat Charles Leclerc vroeg naar binnen ging, veranderde ik van strategie en bleef ik juist lang buiten. Al met al was het tempo vandaag prima.”

Wat Verstappen nu gaat doen? „We blijven allemaal hard doorwerken met het oog op volgend jaar, maar het is ook goed om even vrij te nemen en tijd door te brengen met familie en vrienden. De batterij even volledig opladen en volgend jaar sterker terugkomen.”

Bekijk hier de volledige eindstand van het Formule 1-seizoen 2019.