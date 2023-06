AZ en FC Twente bieden op PEC-speler Thomas Beelen

AZ wil zich centraal achterin versterken, omdat er volop belangstelling is voor zowel Pantelis Hatzidiakos als Sam Beukema en de Alkmaarse club rekening houdt met een uitgaande transfer van een van deze verdedigers. FC Twente verwacht afscheid te gaan nemen van Mees Hilgers, wiens contract nog maar één jaar doorloopt en die niet wil bijtekenen. Eerder leek ook Julio Pleguezuelo, die over een aflopend contract beschikt, de club te gaan verlaten, maar FC Twente doet alsnog een poging om met hem een nieuwe overeenkomst te bereiken.

Zowel AZ als FC Twente heeft een serieus bod uitgebracht op Beelen, dat richting de 2 miljoen euro loopt, maar PEC Zwolle houdt vooralsnog de poot stijf en hanteert een vraagprijs van 3 miljoen euro. Dat de Zwolse club uiteindelijk wel overstag gaat ergens gedurende deze window ligt voor de hand, want het contract van Beelen loopt medio 2025 af en de verdediger heeft aangegeven niet bij te willen tekenen. Volgend jaar zomer lijkt de situatie om er een hoge transfersom uit te slepen ongunstiger met dan nog maar één jaar contract en het risico dat de speler besluit zijn contract uit te dienen.

PEC Zwolle verkocht deze window al Thomas van den Belt aan Feyenoord voor 850.000 euro en Younes Taha aan FC Twente voor 1 miljoen euro, terwijl Brentford FC in onderhandeling is met de Zwolse club over een transfer van de talentvolle 18-jarige verdediger Rav van den Berg. De fysiek sterke verdediger is een jongere broer van Sepp van den Berg, de verdediger die op jonge leeftijd verkaste van PEC Zwolle naar Liverpool en dit seizoen door de Reds werd verhuurd aan Schalke 04.

Na de uitgaande transfers is de promovendus ook druk doende om zich te versterken. Op de nominatie om aangetrokken te worden staan Lennard Hartjes (Feyenoord, was afgelopen seizoen verhuurd aan Roda JC) en Mark Diemers (transfervrij, speelde afgelopen seizoen voor FC Emmen). De overgang van Hartjes op huurbasis begint zich in de afrondende fase.