Haas-teambaas Steiner na stunt Magnussen: ’Nu geen wankers, maar helden’

Door Lars van Soest

SÃO PAULO - Woensdagavond stond Kevin Magnussen tussen de toeristen in de rij voor de douane op airport Guarulhos. Meerdere van zijn collega-coureurs arriveerden per privé-jet en ondervonden geen enkele hinder van welke vorm van bureaucratische plichtplegingen dan ook om het land in te komen. Maar vrijdag was de Deen ze allemaal te snel af. Er was een beetje hulp van de Zuid-Amerikaanse weergoden voor nodig, maar dat nam niet weg dat de 30-jarige Haas-coureur en zijn team alles goed deden. „Now we look like a bunch of hero’s”, jubelde Haas-baas Günther Steiner gevat.