Coach Lyon: 'Spelers genoten op het veld'

Met de zege van 4-1 in Alkmaar erbij opgeteld kwam Lyon in de dubbele ontmoeting uit op een zege van 11-2. Dat is het op één na grootste verschil in de Europa League. Alleen Valencia deed het vorig seizoen iets beter door Rapid Wien over twee duels met 10-0 uit te schakelen. Genesio:

,,We pakten het op de juiste manier aan door snel te scoren. Het was duidelijk dat de spelers genoten op het veld. Fekir was voor mij de man van de wedstrijd. Hij scoorde niet alleen drie keer, maar toonde zich een complete speler door zijn defensieve inzet voor het team.''

De loting voor de achtste finales van de Europa League is vrijdag.