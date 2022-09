De Roon hoopvol: ’Er is een goede kans dat ik meega naar WK’

De Roon wist tegen de Rode Duivels de grote Belgische troefkaart Kevin De Bruyne uit de wedstrijd te spelen. „Ik denk dat ik mijn taak goed heb uitgevoerd en ik denk dat ik aan de bal heb laten zien, dat ik het niveau aankan”, aldus De Roon, die optimistisch gestemd is over zijn kansen om de WK-selectie te halen. „Daar heb ik een goed gevoel over. Als ik fit blijf en gewoon mijn wedstrijden blijf spelen bij Atalanta, dan is er een goede kans dat ik mee ga. Ik denk dat ik aan het Nederlands elftal wat kan toevoegen, zeker in het verdedigende stukje, in de mandekking, waardoor er ook een ander type beschikbaar is, als Frenkie niet zou kunnen spelen of wat hulp nodig heeft in bepaalde wedstrijden.”

De Atalanta-speler kent zijn plek en beseft dat een fitte Frenkie de Jong sowieso zal spelen op de nummerzespositie. „Ik snap dat ik niet de eerste keuze ben. Maar als hij er niet is, of als hij uitvalt zoals tegen Polen, dan moet de volgende er staan, en dat ben ik. En als het nodig is, kan ik ook samen met hem spelen.”

De timing van De Roon, die ook al basisspeler was op het EK 2020, lijkt perfect na de aanvankelijke bijrol bij Oranje onder Van Gaal. „Ik heb wel altijd een duidelijke verstandhouding gehad met de bondscoach. Die heeft gezegd dat hij me er graag bij wilde hebben.”

Janssen met minder bravoure

Vincent Janssen sprak met minder bravoure over zijn kansen om in november met Oranje in het vliegtuig naar Qatar te stappen. De spits kreeg bij absentie van Memphis Depay een basisplaats toebedeeld, maar werd na een mindere eerste helft van Oranje in de rust gewisseld. „Het was niet goed, maar we winnen wel. België maakte het ons erg lastig. Wij deden het in balbezit niet goed”, aldus Janssen, die een lastige avond beleefde tegen onder anderen zijn Royal Antwerp FC-teamgenoot Toby Alderweireld. „Het was moeilijk, voor mij ook. Ik probeerde wel mijn spel te vinden, maar kwam er niet aan te pas. Voor het hele team was het lastig”, aldus Janssen, die nog geen voorschot durft te nemen op een plek in de WK-selectie. „Het is aan de bondscoach. Daar kan ik niks over zeggen. We gaan het zien. Maar ik ben altijd positief ingesteld.”