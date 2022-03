Glory ontslaat Arek Wrzosek na rellen rond partij met Badr Hari

„Glory kan bevestigen dat het contract met Wrzosek is opgezegd”, zo luidt na navraag de officiële verklaring van de kickboksorganisatie, die ’voor de rest geen commentaar wil geven, omdat er momenteel nog onderzoek wordt gedaan door externe partijen’.

Afgelopen weekeinde werd Glory80 gestaakt nadat tijdens de partij tussen Wrzosek en Badr Hari rellen uitbraken in het publiek. Glory-topman Scott Rudmann haalde woensdag al uit naar de Polish Hightower. ,,Het slechtste gedrag buiten de ring kwam helaas van jou. Verwijder je account”, plaatste de Amerikaan onder een post van Wrzosek op Instagram. Onduidelijk is waar hij precies op doelde. Niet veel later veranderde de CEO de laatste zin in: ,,Bij Glory en in onze sport is geen plaats voor hooliganisme.”

Een grote groep Legia Warschau-hooligans was zaterdag afgereisd naar Hasselt om Wrzosek in actie te zien. Na de tweede ronde kwam het tot een confrontatie met de aanhang van Hari en vlogen er stoelen en flesjes door de lucht.

Wrzosek probeerde zijn fans nog te kalmeren, maar dat bleek tevergeefs. De partij kon uiteindelijk niet verder en ook door het hoofdgevecht tussen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik ging een streep.