Jong Oranje plaatst zich voor EK na ruime zege op Jong Cyprus

Na 20 minuten opende Ryan Gravenberch met een prachtige pegel van afstand de score. Het bleek ook meteen de ruststand.

Na rust had Jong Oranje er nog meer zin in. Jurgen Ekkelenkamp tikte de 2-0 binnen. Het is in zijn tweede interland meteen ook zijn tweede treffer. Een minuut later wist Kaj Sierhuis ook te scoren, op aangeven van Joshua Zirkzee.

Ekkelenkamp had in de 65e minuut de smaak te pakken en maakte zijn tweede goal van de avond: 0-4.

Krap tien minuten later maakte ook Sierhuis zijn tweede treffer: 0-5.

Invaller Myron Boadu mocht ook nog scoren. Hij maakte de zesde treffer voor Jong Oranje, op aangeven van Noa Lang: 0-6.

Sherel Floranus maakte eigenlijk zelfs nog de 0-7, maar de scheidsrechter floot voor een strafschop. Die wordt benut door Sierhuis; zijn hattrick was daarmee compleet.

Coach Groninger: plezier spat eraf bij Jong Oranje

Plaatsvervangend coach Marcel Groninger van Jong Oranje sprak na de klinkende zegevan een mooie teamprestatie. Daarmee doelde hij niet alleen op het optreden van de spelers op het veld, maar ook op de samenwerking met de afwezige hoofdcoach Erwin van de Looi en de andere stafleden. „Dit is natuurlijk ook zijn overwinning en zijn kwalificatie”, zei Groninger op FOX Sports. „Het is hartstikke vervelend dat Erwin nu thuis zit. Het was nog mooier geweest als hij er hier bij was geweest. We hebben alles samen gedaan.”

Van de Looi moest echter thuis blijven omdat hij eind vorige week positief testte op het coronavirus. Hij zag Jong Oranje op televisie met speels gemak de achtste groepszege op rij binnenhalen in de EK-kwalificatie. „De eerste helft ging nog wat moeizaam qua scoren, maar na de rust hebben we een hele mooie pot voetbal op de mat gelegd”, sprak Groninger voldaan. „We hebben mooie goals gemaakt en mooie acties laten zien. Het spelplezier spatte eraf, tot aan de laatste minuut. Zo zien we het graag.”

Boadu versliep zich

Coach Marcel Groninger van Jong Oranje wilde in Larnaca niet zeggen waarom AZ-aanvaller Boadu in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus op de bank moest beginnen. „Om disciplinaire redenen”, wilde de plaatsvervanger van de afwezige hoofdcoach Erwin van de Looi (positief getest op het coronavirus) nog wel kwijt. Na zijn succesvolle invalbeurt, inclusief een doelpunt en een schot op de paal, deed Boadu verder niet moeilijk. „Ik heb me twee keer verslapen en was daardoor twee keer te laat bij het ontbijt. Dat is dom.”

Boadu was het naar eigen zeggen eens met de disciplinaire maatregel van Groninger. „Voor mij is het echter geen groot probleem en we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik heb mijn excuses aangeboden en beloofde hem daarbij dat ik zou scoren als ik zou mogen invallen. Mooi dat het is gelukt.”