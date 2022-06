Dani Alves vertrekt opnieuw bij Barça

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dani Alves verlaat Barcelona voor de tweede keer

21.30 uur: Dani Alves verlaat Barcelona voor de tweede keer. De 39-jarige Braziliaan was vorig jaar teruggekeerd bij de Spaanse club, waarmee hij eerder grote successen vierde. Nu liet hij op Instagram weten dat zijn contract niet wordt verlengd. „Ik wil iedereen bedanken dat ik nog even in dit mooie shirt heb mogen spelen”, zo zei hij. „Het heeft mij heel gelukkig gemaakt.”

Alves speelde meer dan 400 duels voor Barcelona, verreweg de meeste in zijn eerste periode tussen 2008 en 2016. Hij hoopt eind van dit jaar nog met Brazilië op het WK voetbal in Qatar te spelen.

Brouwer en Meeuwsen verslaan op WK Varenhorst en Van de Velde

16.33 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij het wereldkampioenschap in Rome de achtste finales gehaald. Het Nederlandse duo was in de tweede ronde te sterk voor hun landgenoten Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde. Brouwer en Meeuwsen, die als nummer 3 zijn geplaatst, wonnen in twee sets: 21-17 21-14.

De overige Oranje-koppels in het mannentoernooi werden uitgeschakeld. Leon Luini en Ruben Penninga moesten hun meerdere erkennen in de Amerikanen Trevor Crabb en Tri Bourne: 21-18 19-21 10-15. Voor Matthew Immers en Stefan Boermans eindigde het WK in de tweede ronde tegen de Noren Anders Mol en Christian Sørum, die olympisch kampioen en viervoudig Europees kampioen zijn: 18-21 17-21.

Bij de vrouwen voldeden Katja Stam en Raïsa Schoon aan de verwachtingen. Het als eerste geplaatste Nederlandse tweetal won in de tweede ronde van de Oostenrijkse vrouwen Kathi Schützenhöfer en Lena Plesiutschnig: 21-17 21-18.

Volleybalsters wachten nog op eerste zege in Nations League

08.15 uur De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vijfde wedstrijd in de Nations League verloren. Duitsland was in Brasilia in vier sets te sterk: 25-20 25-19 12-25 25-22. Het was de eerste van vier duels in de Braziliaanse hoofdstad. Oranje treft daar verder het gastland, de Dominicaanse Republiek en Zuid-Korea.

In de eerste speelronde van het toernooi, dat vooral geldt als voorbereiding op het WK in eigen land, had Nederland in het Turkse Ankara verloren van China, Bulgarije, Italië en Servië. Na de duels in Brazilië volgt voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger nog een serie van vier wedstrijden in Canada.