Bizar einde Sevilla-Granada: arbiter fluit te vroeg af en haalt spelers terug uit kleedkamer

De club uit Zuid-Spanje heeft 70 punten, 3 minder dan Atlético Madrid, dat later op zondag tegen Athletic speelt. FC Barcelona en Real hebben 1 punt meer dan de nummer 4.

Sevilla startte met Luuk de Jong in de aanval. De Nederlandse spits, die in de competitie vier keer scoorde, kreeg de voorkeur boven Youssef En-Nesyri, maar werd na ongeveer een uur gewisseld. Ivan Rakitic zette de thuisploeg op voorsprong uit een strafschop in de 16e minuut. Na de rust maakte Lucas Ocampos er 2-0 van. In de slotfase kreeg Granada nog een strafschop, die Roberto Soldado benutte.

Arbiter haalt spelers Sevilla na eindsignaal weer uit kleedkamer

Het einde van de wedstrijd in Sevilla zorgde voor de nodige verwarring. Nadat Soldado met de 2-1 Granada nog een kleine kans op een punt had gegeven, hoopten de bezoekers op een slotoffensief in de vier minuten extra speeltijd. Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea floot echter na drie minuten blessuretijd voor het einde van de wedstrijd.

De spelers van Sevilla kunnen het niet geloven, ze moeten terug het veld op. Ⓒ ANP/HH

De scheidsrechter werd belaagd door de spelers van Granada. Na een paar minuten besloot hij alsnog om de resterende minuut te laten spelen en moesten de spelers van Sevilla terugkomen. In de slotminuut werd niet meer gescoord.

„Ik heb nog nooit zoiets als dit meegemaakt”, zei Sevilla-speler Ocampos. „Sommige van onze spelers hadden hun shirt al uit.”