21 nieuwe coronagevallen in Peking, uitbraak binnen Duitse equipe

Het totaal aantal positieve testen is door de nieuwe gevallen op 308 gekomen sinds 23 januari. Van de 21 nieuwe besmettingen zijn er negen van atleten of begeleidingsstaf. Het Duitse olympische team meldde eerder op vrijdag dat er zes atleten positief waren getest na hun aankomst in Peking donderdag. „Drie teams van Team D (Duitsland) zijn hierbij betrokken”, liet de Duitse ploeg vrijdag weten. De namen van de atleten en hun desbetreffende sporten zijn niet bekendgemaakt. „De atleten hebben geen symptomen en zijn afgescheiden van de rest van de ploeg.” De Duitse kunstrijder Nolan Seegert had eerder positief getest op Covid-19 en zit in isolatie in een hotel. In het Nederlandse team zijn vooralsnog geen coronabesmettingen vastgesteld.

Voor de Olympische Spelen in Peking geldt een streng beleid. Alle betrokkenen, van atleten tot journalisten, zijn volledig afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen die het virus heeft opgelopen, wordt geïsoleerd in een speciaal daarvoor bestemd hotel. Pas na twee negatieve PCR-testen met daartussen een pauze van ten minste 24 uur kunnen de getroffenen het isolatiehotel verlaten. Daarna worden ze wel vaker getest dan anderen.

De openingsceremonie van de Spelen van Peking vindt later vrijdag plaats.

