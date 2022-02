Problemen rond bobsleester Karlien Sleper en bondscoach in de kiem gesmoord

Dat zegt technisch directeur Vincent Kortbeek dinsdag naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw, waarin bobsleester Karlien Sleper aangeeft zich lange tijd onveilig te hebben gevoeld bij haar coach.

„In oktober tijdens een trainingskamp in Yanqing kregen we al signalen dat de samenwerking niet goed zat”, aldus Kortbeek. „Ik was daar niet bij, maar we hebben toen al afgesproken bij terugkeer direct met elkaar te gaan zitten en de boel op te lossen. Dat is ook gebeurd, ik ben toegevoegd als haar coach. Sleper en De La Hunty hebben persoonlijk ook geen problemen, ze gaan goed met elkaar om. Alleen is hij haar coach niet meer.”

Relatie scheef

In het interview met de krant zegt Sleper, die bij de Spelen in de monobob als zestiende eindigde: „Ik dacht altijd: laat maar, anders krijgen we straks weer een uitbarsting. Dat maar laten gaan is alleen niet normaal, weet ik nu.”

Kortbeek omschrijft het als een relatie tussen coach en atleet die scheef was. „Daar is het misgegaan. Dat onderschrijf ik ook. Dat liep echt niet goed. Blijkbaar heeft ze dat ervaren als onveilig”, aldus de technisch directeur. „Ik kan wel zeggen dat het nooit onveilig is geweest, maar jij en ik hebben daar niets van te vinden. Ik vind het ook goed dat dit soort verhalen en situaties verteld worden, dat zou ik nooit willen tegenhouden.”

Geen intimidatie of bedreigingen

De oud-remmer in de bob van piloot Arend Glas vindt het persoonlijk jammer dat Sleper het verhaal nu op deze manier naar buiten brengt. „Omdat De La Hunty nu wordt weggezet als iemand die problemen veroorzaakt. Andere bobbers werken naar tevredenheid met hem samen, net als wij als bond. Het heeft niets met intimidatie of bedreigingen of wat dan ook te maken gehad, maar met zijn directieve manier van coachen. Ze durfde niet tegen hem in te gaan, terwijl ze dat wel had gewild.”

Kortbeek vervolgt: „De cultuur die wij hanteren in de sleewereld is er niet een van de staf en federatie bepalen alles en anders schoppen we je eruit. Dat is absoluut niet zo.”

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, zegt desgevraagd over de zaak-Sleper: „Het is heel goed dat sporters zich uitspreken, ook over hun trainingsomgeving. We willen met z’n allen graag heel veel winnen, maar niet ten koste van alles. Tijdens het Nationale Coach Platform hebben we het enkele jaren geleden een hele dag over integriteit en sport gehad. Het is iets wat continu onder de aandacht moet worden gebracht.”