Standbeeld van Johan Cruijff bij ArenA op 22 april onthuld

Het levensgrote bronzen beeld komt te staan bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA, vlakbij het beeld van Bobby Haarms dat daar al jaren staat. Beide beelden zijn gemaakt door kunstenaar Hans Jouta.

Cruijff overleed op 24 maart 2016. Supporters van Ajax vonden dat er een permanent eerbetoon moest komen en richtten daarom de werkgroep ’Deze man verdient een standbeeld’ op. De fans verzamelden binnen drie maanden het gewenste bedrag van 75.000 euro bij elkaar. De Friese beeldhouwer Jouta, supporter van Ajax en vaak aanwezig in de ArenA, kreeg de eer om het beeld van de legendarische nummer 14 te maken.

De onthulling is op 22 april om 15.00 uur. Een dag later kunnen veel fans het beeld bekijken als Ajax thuis speelt tegen Vitesse. Op zondag 26 april, een dag na de geboortedatum van Cruijff, vindt in en om de ArenA de hardloopwedstrijd plaats die is opgezet ter nagedachtenis aan het overleden voetbalicoon: de Cruyff Legacy 14K Run.

„Wij hebben het beeld al mogen zien en het ziet er geweldig uit”, aldus Jordi Cruijff. „Namens de familie wil ik dan ook alle supporters van Ajax bedanken die zich hebben ingezet en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie eerbetoon aan mijn vader.”