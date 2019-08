Van Bommel: ’25 miljoen euro voor Bergwijn is te weinig’

Steven Bergwijn wordt nog altijd gelinkt een zomerse transfer. Ⓒ BSR/Soccrates

Eindhoven - De vraag hoe PSV de dreun tegen FC Basel heeft verwerkt, kwam gisteren op de persconferentie al snel. „De teleurstelling is hartstikke groot, dat is niet meer dan normaal”, aldus Mark van Bommel. „Maar ook als je wint, kun je niet drie dagen in de euforie zitten, dan moet je ook snel door. Dat is hetzelfde als je verliest.” De situatie bij PSV is onveranderd. En dat is geen luxe nu de Eindhovenaren zaterdagavond in de Eredivisie van start gaan bij FC Twente.