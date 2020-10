Roland Garros: Novak Djokovic ondanks pijntjes naar halve finale

Djokovic liep de baan op met een ingetapete nek. Een aanzicht wat zich dit toernooi nog niet eerder bij de Serviër had voorgedaan. Het leek Djokovic wel parten te spelen, aangezien hij bij een 2-2 stand in de eerste set een break moest toestaan. Djokovic maakte veel fouten, maar toch moest Carreño Busta, als zeventiende geplaatst in Parijs, de voorsprong weer uit handen geven door onder meer een dubbele fout te slaan bij breakpoint tegen. In de openingsset bleef Djokovic worstelen met zijn eerste service en dat kostte hem uiteindelijk de set. Bij een 5-4 voorsprong serveerde Carreño Busta de eerste set uit in zijn voordeel. Het eerste setverlies van Djokovic op Roland Garros was een feit: 4-6.

Na het setverlies herpakte Djokovic zich. Beetje bij beetje begon hij zijn bekende vorm weer te vinden, al oogde het af en toe wat onorthodox, mede door de fysieke problemen waar hij mee kampte in de eerste twee sets. Het lukte Djokovic om snel een break te verzilveren, wat hem nog een tweede keer lukte: 6-2.

Djokovic verloor overigens zijn laatste confrontatie met Carreño Busta. De twee stonden op de US Open ook al tegenover elkaar. Toen werd de Serviër gediskwalificeerd, nadat hij uit frustratie een bal wegsloeg en daar bij een lijnrechter raakte. Frustratie was dit keer meer te zien bij de Spanjaard. Hij keek in de derde set snel tegen een break achterstand aan, maar later trok de score weer gelijk. Sterker nog, Carreño Busta toonde weer het spel dat hij ook in de eerste set liet zien. De 17-voudig grandslamwinnaar liet zich echter niet gek maken en sloeg een oerkreet uit toen hij zijn opponent voor de tweede keer brak en vervolgens de derde set (6-3) naar zich toe trok.

De pijntjes waar Djokovic aan het begin van de wedstrijd mee liep, hadden geen invloed meer op hem. Gecontroleerd en weinig fouten aan de kant van Djokovic. Zijn opponent bleef ook een hoog niveau halen, maar de Spanjaard kon niet voorkomen dat hij ook in de vierde set gebroken werd: 6-4.

Halve finales

Djokovic staat in de halve eindstrijd tegenover Stefanos Tsitsipas. De Griek staat voor het eerst bij de laatste vier in Parijs.

De andere halve finale gaat tussen Rafael Nadal en Diego Schwartzmann. De Spanjaard en de Argentijn kwamen elkaar vlak voor Roland Garros nog tegen op het graveltoernooi in Rome. Toen liet Nadal zich verrassen door Schwartzmann.