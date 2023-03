Femke Bol ’langzaam’ op weg naar derde EK indoor-goud: ’Ik hoefde niet harder te lopen’

Ze neemt het zaterdag in de finale onder anderen op tegen vriendin en trainingspartner Lieke Klaver. De 24-jarige sprintster uit Enkhuizen won de andere halve finale in 51,43, sneller dan Bol. Zij moest er wel harder voor werken.

Indruk

Bol, de drievoudig Europees kampioene Outdoor, is de torenhoge favoriete voor het goud in Istanbul. Ze maakte grote indruk in de atletiekwereld met haar wereldrecord van 49,26 dat ze liep bij de NK Indoor in Apeldoorn. Bol liep daar het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken.

Bol veroverde twee jaar geleden op de EK Indoor in Torun haar eerste titel op de 400 meter. Ze voegde daar een tweede gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Klaver maakte destijds ook deel uit van het gouden sprintkwartet. Zij eindigde als vijfde in de finale van de 400. Haar beste resultaat is de vierde plaats die ze vorig jaar behaalde op de WK Outdoor in Eugene.

Reactie Bol

„Op een dag waarop je de series en halve finales moet lopen, kun je maar beter zo min mogelijk energie verspillen”, zei Bol, die in Istanbul een sterrenstatus geniet en constant als wereldrecordhoudster wordt aangekondigd.

„Als het harder had gemoeten, dan had ik dat makkelijk gekund, maar het hoefde niet”, zei ze na haar race. „Ik keek op de beeldschermen in de hal om een beetje te zien waar de anderen liepen, zodat ik mijn race daar op kon afstemmen. Dat werkt beter dan achterom kijken, want dan raak je uit balans en dat kost energie.”

Bol gaat zaterdag de finale vrij onbevangen in, zei ze. „Normaal hou ik mijn vorm anderhalve week tot twee weken vast, dus ik denk wel dat het goed komt. Ik voel me goed en er hangt een leuke sfeer in de hal. Mijn moeder en mijn broer komen kijken naar de finale, dus dat is ook leuk.”

Haar coaches bepalen het wedstrijdplan. „En dat voer ik dan zo goed mogelijk uit. Ik weet niet wat er mogelijk is op deze baan en of er weer een wereldrecord mogelijk is. De baan voelt anders dan ik gewend ben, maar ik train natuurlijk wekelijks in het Omnisport van Apeldoorn en niets voelt zo comfortabel als die baan”, verwees Bol naar de atletiekbaan waarop ze twee weken geleden op de NK indoor het 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter indoor verpulverde en het op 49,26 zette.

„Ik heb ontzettend veel zin in de finale en ik vind het ook leuk dat ik weer samen met Lieke Klaver loop. Er is wel veel op me afgekomen na dat record. Het zijn nu niet drie fotografen die een foto willen maken, maar allemaal. En iedereen wil wat weten van je. Aandacht krijgen past niet heel goed bij mijn persoonlijkheid, maar ik heb een manier gevonden om ermee om te gaan. Uiteindelijk zie ik die aandacht maar als een compliment dat je het goed doet.”

Jessica Schilder

Jessica Schilder is op de tegenvallende vijfde plaats geëindigd bij het kogelstoten. De 23-jarige atlete uit Volendam gold vooraf als de topkandidaat voor goud, maar ze kwam in de finale geen moment uit de verf. Haar beste afstand was 18,29, ver onder haar niveau. Het persoonlijk record indoor van Schilder is 19,48.

Haar grote Portugese concurrent Auriol Dongmo had wel de vorm te pakken en veroverde het goud met een stoot van 19,76. Het zilver ging naar de Duitse Sara Gambetta met 18,83. De Zweedse Fanny Roos behaalde het brons met 18,29.

Schilder beleefde vorig jaar een doorbraak met brons bij de WK indoor in Belgrado. Daarna volgde brons bij WK outdoor in Eugene en goud op de EK in München. Ze veroverde haar Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).

Maureen Koster

Maureen Koster heeft zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de 3000 meter. De 30-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn eindigde in de finale als zesde in 8.47,17. De Duitse Hanna Klein won het goud in 8.35,87.

Koster toonde in aanloop naar de EK een goede vorm door onlangs in Birmingham het Nederlands record op de 1000 meter aan te scherpen tot 2.37,85. Ze wist zich donderdag in de series ook vrij gemakkelijk te kwalificeren voor de eindstrijd in de Ataköy Arena.

In de race moest ze al snel drie loopsters laten gaan, onder wie Klein en de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die naar het zilver liep in 8.36,50. Koster liep lang in vierde positie, maar zag in de slotfase nog twee hardloopsters voorbijkomen. Koster wist op de EK indoor van 2015 wel een medaille te behalen op de 3000 meter. Ze pakte toen brons. Een jaar later werd ze vierde op de 3000 meter bij de WK Indoor.

Van een echte internationale doorbraak outdoor kwam het niet. Koster wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio en raakte gedemotiveerd. Ze dacht zelfs aan stoppen, maar na een lange vakantie begon het toch weer te kriebelen. Ze sloot zich aan bij de trainingsgroep van oud-bondscoach Grete Koens en leefde op. Het leidde afgelopen zomer tot een verrassende vierde plaats op de 5000 meter bij de EK outdoor in München.

Sofie Dokter

De Belgische atlete Nafissatou Thiam heeft op op de vijfkamp haar titel geprolongeerd met een wereldrecord. Het was al haar derde Europese indoortitel. Met de afsluitende 800 meter in 2.13,60, een dik persoonlijk record, bracht ze haar puntentotaal op 5055 punten. Het vorige wereldrecord stond sinds maart 2012 met 5013 punten op naam van de Oekraïense Natalja Dobrinska.

De Groningse Sofie Dokter eindigde tamelijk verrassend als vierde. De 20-jarige meerkampster kwam uit op 4499 punten. Dat was wel minder dan haar persoonlijk record van 4603 punten.

Een medaille was nog te hoog gegrepen voor de talentvolle Nederlandse atlete. Niet alleen Thiam had veel meer punten, ook de winnaressen van zilver en brons zaten ver boven de score van Dokter. De Poolse Adrianna Sulek eindigde met 5014 punten als tweede en de Belgische Noor Vidts werd derde met 4823 punten.

Thiam, die regerend olympisch- en wereldkampioene op de zevenkamp is, spande de kroon met 8,23 seconden op de 60 meter horden, 1,92 meter bij het hoogspringen, 15,54 meter met de kogelstoten, 6,59 meter bij het verspringen en die 2.13,60 minuten op de 800 meter.

Dokter deed het goed op de horden met 8,37, het hoogspringen met 1,83, een persoonlijk record van 13,47 bij het kogelstoten en 6,04 bij het verspringen. Haar afsluitende 800 meter in 2.20,53 was van minder gehalte. Marijke Esselink werd tiende met een persoonlijk record van 4299 punten.