Recordinternational Wesley Sneijder (36) sluit comeback niet langer uit

De recordinternational van Oranje werd eerder deze week door een groep FC Utrecht-fans verrast met gezang, vuurwerk, spandoeken en een smeekbede om nog één jaar zijn voetbalschoenen weer aan te trekken om voor de de club uit de Domstad te gaan spelen.

De voormalige middenvelder doet zijn verhaal in de podcast 1-2tje met Yves. „Ik werd verrast bij mijn ’cluppie’ DHSC in de wijk Ondiep, We hadden een avond met de selectie bij elkaar, omdat de kantines weer open mogen. We gingen de nieuwe shirtjes passen. Toen kwam er ineens een hele groep aangelopen. Dat was voor mij heel verrassend. En natuurlijk heel mooi.”

Sneijder vervolgt: „Ze hebben toch een stukje hoop, de fans. En ik moet eerlijk zeggen, - ja - ik was er door geraakt. Het raakt me zeker. Maar ik ben op dit moment niet fit, dat is ook logisch als je anderhalf jaar niets gedaan hebt. Maar het is bij mij wel zo: als de knop omgaat, ben ik binnen 2 á 3 maanden fit. Ik moet het allemaal even laten bezinken. We zien dan wel.”

De man die schitterde tijdens het WK in Zuid-Afrika en Oranje naar de finale stuwde sluit voorlopig in ieder geval niets uit. „Nogmaals, het heeft mij geraakt, zoiets kan mij triggeren. Maar er komt wel meer bij kijken. Het is niet zo van: ’nu trainen en dan weer voetballen’. Ik vind het een fantastische actie van de supporters, dus wie weet. Je kan niet in de toekomst kijken. Ik laat alles gebeuren zoals het gebeurt. We zien het wel”, sluit hij af.

Nadat het nieuws eerder deze week naar buiten sijpelde, twijfelden velen of een rentree op de velden voor Sneijder wel mogelijk zou zijn. De vergelijking met de op het oog stuk fittere Arjen Robben - die daags voor de ’verrassing van Sneijder’ bekendmaakte terug te keren op de velden - werd al snel gemaakt.