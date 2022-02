Speldenprikjes Sven Kramer in laatste race ooit niet genoeg voor medaille

Het goud ging naar Bart Swings voor Chung Jae-won en titelverdediger Lee Seung-hoon uit Zuid-Korea. Voor de Belg is het zijn eerste olympische titel. Op de Spelen van Pyeongchang moest hij genoegen nemen met zilver op dit onderdeel.

De Nederlanders toonden zich al vroeg in de wedstrijd met twee speldenprikjes. Met nog zeven ronden te gaan zette Kramer andermaal aan en zette hij de verhoudingen andermaal op scherp. Op vier ronden van het einde liet de Fries zich na zijn gedane inspanningen lossen uit het peloton. Bergsma gooide zich in de slotrondes in het springgeweld, maar kwam te kort voor een podiumplaats.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Halve finales

Kramer trok in zijn halve finale met nog negen ronden te gaan slim ten aanval en won de tussensprint, waarmee hij enkele kostbare punten pakte. In de eindsprint kon de 35-jarige Fries geen potten breken en eindigde hij als negende, maar dankzij zijn eerder vergaarde punten bemachtigde hij als nummer zeven toch een ticket voor de eindstrijd, waar de beste acht zich voor plaatsten.

Jorrit Bergsma Ⓒ ANP/HH

Bergsma kwam in de tweede halve finale in actie. De stayer kwam al snel in de problemen toen twee rijders in de aanval gingen en alle punten in de tussensprints opraapten. Het peloton, met meerdere sprinters, bleef kijken naar Bergsma. Die móést namelijk iets doen, omdat zijn eindschot normaal gesproken niet rap genoeg is. Uiteindelijk trok Bergsma met een zesde plek in de eindsprint (en een achtste plek in de uitslag) alsnog een plek in de finale over de streep.

WK wielrennen

Kramer vergeleek de massastart in aanloop naar het onderdeel met het WK wielrennen. ,,Er zijn zo veel lijnen die de belangen van landen nog kruisen’’, aldus de schaatser doelend op eventuele internationale samenwerkingen in het peloton. „Dus het is een beetje zoals bij een WK wielrennen. Dat maakt het wel moeilijk om in een split second beslissingen te nemen.’’

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.