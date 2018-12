Blessurezorgen bij Heracles Almelo

Heracles moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax ook nog stellen zonder de geblesseerde Vincent Vermeij (knie) en Gor Agbaljan (achillespees). Mark-Jan Fledderus is bijna hersteld van een knieblessure, maar nog niet wedstrijdfit. Dat geldt eveneens voor Lerin Duarte, die op de weg terug is na een hamstringblessure.

