Eringa verspreekt zich: ’Directie Ajax gaat over NIEUWE trainer’

Eringa’s uitlating zou betekenen dat John Heitinga vandaag of morgen te horen krijgt dat Ajax niet met hem doorgaat als hoofdtrainer. Daarmee geconfronteerd wrong de RvC-voorzitter zich in allerlei bochten om te zeggen dat hij het niet zo bedoelde en sprak over de trainerspositie bij het eerste elftal in het algemeen.

De kogel is door de kerk: Edwin van der Sar vertrekt als algemeen directeur bij Ajax. De oud-keeper zegt ‘op’ te zijn en wil nu even rust nemen. De carrousel over zijn opvolging draait op volle toeren. Chef voetbal Valentijn Driessen over dit drastische besluit van Van der Sar. De tekst gaat verder onder de video.

Vanochtend werd bekend dat Van der Sar Ajax verlaat. Hij was sinds 2016 werkzaam als algemeen directeur van de Amsterdamse club.