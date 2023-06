Gaaei vereerd met Ajax-interesse: ’Denk niet dat ik nee zou zeggen’

„Ik heb hierover gesproken met mijn agent, en er is interesse van Ajax, maar ik weet verder niet veel. Ik weet dus niet of er iets concreets is, dat laat ik mijn agent regelen. Het zou een speciale stap zijn, dus ik denk niet dat ik nee zou zeggen als het zou gebeuren. Ik denk dat iedereen die in mijn schoenen staat het op zijn minst zou overwegen als er een club als Ajax komt.”

In arm knijpen

De beloftevolle Deense jeugdinternational was verrast toen hij geconfronteerd werd met de interesse van het grote Ajax. „Ik moest wel even in mijn arm knijpen om te controleren of het echt was. Maar ik heb goede statistieken en ik ben gewoon blij dat een grote club als Ajax interesse heeft. Het is een te gek compliment en iets waar ik heel trots op kan zijn.”

Ajax heeft Gaaei, die afgelopen seizoen is doorgebroken bij zijn club Viborg, op het oog voor de rechtsbackpositie. De vorige zomer voor 5 miljoen euro aangetrokken Jorge Sanchez heeft niet aan de verwachtingen kunnen beantwoorden en mag deze zomer weer vertrekken.