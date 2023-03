Luiten ziet ’oude Joost terug’: ’Lekker om omhoog te kunnen kijken’

Na jarenlang gebivakkeerd te hebben in de mondiale top 100, met de 28e plek als hoogste positie, zakte Luiten vorig jaar ver weg. De 37-jarige Bleiswijker sloot het jaar af op de 437e positie op de wereldranglijst. Dankzij twee derde plaatsen in India en Thailand in de laatste weken staat hij inmiddels weer op plaats 316.

„Ik heb inderdaad een paar goede weken achter de rug”, beaamt Luiten tijdens een bijeenkomst voor de KLM Open 2023, het Nederlandse toernooi waarvoor hij ambassadeur is. „Voor mij is het ook wel heel lekker dat ik mezelf weer herken.”

Naast fysiek ongemak speelde afgelopen jaar ook het overstappen naar een nieuwe swingcoach mee bij de neerwaartse spiraal. „Met een nieuwe coach heb je niet meteen resultaat. Het is een proces. Nu, na precies een jaar, voelen de veranderingen natuurlijk aan. Het voelt goed en de resultaten komen nu ook. Het is erg lekker om omhoog te kunnen kijken”, aldus Luiten.

Luiten eindigde medio februari als derde in Bangkok op de Thailand Classic, zijn beste prestatie in vier jaar tijd. Een week later volgde ook een derde plaats in New Delhi op de India Open. Winnen zat er nog niet in, maar „het begint allemaal met in positie komen”, aldus Luiten. „In Thailand speelde winnaar Thorbjørn Olesen iedereen weg, daar doe je weinig aan. In India scheelde het maar twee slagen, dus dan ga je toch even denken aan de mogelijkheden die je nog hebt laten liggen. Maar uiteindelijk moet ik er blij mee zijn.”

„Het gaat erom dat je weer gevaarlijk kunt zijn, dat je solide en constant speelt. Dan weet ik zeker dat het kwartje weer een keer mijn kant op gaat vallen.” De kans is niet ondenkbaar dat dit gebeurt op de KLM Open, die van 25 tot en met 28 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt wordt gespeeld. „Vorig jaar stond ik op deze baan na de eerste dag aan de leiding, waarna ik de dagen daarna wegviel. Dit jaar moet het andersom”, aldus de tweevoudig winnaar van het Nederlandse toernooi.

Terugkeer titelverdediger

Naast Luiten doen ook de andere Nederlandse toppers Daan Huizing, Wil Besseling en Darius van Driel mee aan de 103e editie van het KLM Open. Ook titelverdediger Victor Perez keert terug op het grootse internationale golftoernooi van Nederland, meldde toernooidirecteur Daan Slooter.

Victor Perez keert dit jaar terug naar de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt Ⓒ ANP/HH

„We zijn heel blij met de spelers die in mei in actie komen”, zegt Slooter maandag tijdens een persbijeenkomst voor de KLM Open 2023. „Naast de Nederlanders en Perez komen ook Nicolai en Rasmus Højgaard en Adrian Meronk. Alle drie hebben ze gekozen voor het KLM Open, terwijl ze ook aanbiedingen van andere toernooien hadden.”

Met Perez keert de huidige nummer 1 van de DP World Tour, de voormalige European Tour, terug naar Bernardus Golf in Cromvoirt. Vorig jaar veroverde de 30-jarige Fransman op dezelfde baan het evenement na een play-off tegen Ryan Fox uit Nieuw-Zeeland. „Het is heel mooi dat hij weer komt, want hij kon uiteraard ook elders spelen”, weet Slooter.

Broederstrijd

„Nicolai Højgaard werd in 2019 al eens tweede achter Sergio García, terwijl Rasmus meer heeft gewonnen dan zijn tweelingbroer. Meronk werd vorig jaar derde en kwalificeerde zich mede daarmee voor de US Open, net als Besseling”, aldus de toernooidirecteur. „Het zijn grote gasten met veel power”, zegt Luiten over de Højgaard-broers. „Ze zijn pas 21, maar ze waren gelijk klaar om te winnen. Dat is sowieso een tendens op de tour de laatste jaren.”

Een goede prestatie op de KLM Open kan dit jaar wederom zorgen voor een stap richting de US Open. De organisatie van de Amerikaanse major heeft het Nederlandse evenment opnieuw uitverkoren als een van de kwalificatietoernooien. Twee golfers kunnen zich via een klassement na vier Europese toernooien plaatsen voor de US Open.