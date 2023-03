Nummer-tien positie zorgenkindje AZ in aanloop naar clash met FC Twente

Het feit dat hij vrijdag hinkend zijn auto opzocht voorspelt niet veel goeds voor Jansen en de zijnen. Bijkomend probleem is dat zijn logische vervanger, de Amerikaan Djordje Mihailovic, tegen de Italianen ontbrak in de wedstrijdselectie.

Bekijk ook: AZ treft Anderlecht bij laatste acht Conference League

,,Djordje kampt met een virus”, verklaarde Jansen de afwezigheid van de Amerikaanse international. ,,Hij heeft vandaag gelopen en wat inspanning gedaan met de dokter. Hij was behoorlijk wat gewicht kwijtgeraakt. We moeten kijken hoe hij van de inspanning van vandaag herstelt. Morgen maken we de balans op.”

De Wit

De vraag is nu wie er achter de spits moet spelen als Mijnans of Mihailovic, twee van de drie winterversterkingen van AZ, daadwerkelijk ontbreken. Dani de Wit, de schaduwspits die tot de winterpauze bovenaan de pikorde stond, is nog steeds niet hersteld van een botbreukje in zijn voet.

Bekijk ook: Nederland moet nog even geduld hebben voor historische zesde plek in Europa

Het goede nieuws wat De Wit betreft: zijn beschermende ‘walker’ mag er na het weekeinde af. ,,Hij had eigenlijk gehoopt dat dit al aan het begin van de week had gekund, maar dat was nog iets te vroeg. Hoe lang het nog duurt wanneer hij terug zal zijn, durf ik niet te zeggen. Hij zal het eerst moeten belasten en dat zullen we dan ook weer in de gaten moeten houden.”

Karlsson

Jansen, die dit seizoen door een overvolle ziekenboeg al vaker heeft moeten improviseren, zou er voor kunnen kiezen om bij afwezigheid van Mijnans en Mihailovic goudhaantje Jesper Karlsson achter spits Vangelis Pavlidis te posteren. In dat geval ligt een rentree van de jonge Myron van Brederode op de linkerflank in het verschiet. Rechtsback Yukinari Sugawara keert weer terug van een schorsing, naar aanleiding van zijn vijfde gele kaart.