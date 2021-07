Dopingalarm gaat weer af in ’Tour-stad’ Pau

Bahrain Victorious kreeg woensdagavond na de zeventiende etappe in de Tour de France bezoek van agenten in hun hotel in de Franse stad Pau. Ⓒ EPA

PAU - Het is zelden saai als de Tour langskomt in Pau, al heeft de stad in samenhang met het wielerspektakel vooral de zweem van doping over zich heen hangen. Bahrain-Victorious kreeg woensdagavond bezoek van de Franse politie, die later bevestigde dat de ’overval’ gericht was op onderzoek naar mogelijke dopingpraktijken binnen de wielerploeg. Naar verluidt waren er 50 agenten betrokken bij de raid. Zo is het niet de eerste keer dat het dopingalarm afgaat in de stad aan de voet van de Pyreneeën.