Medvedev door in Miami na zege op qualifier Eubanks

Medvedev had zich via een zege op de Fransman Quentin Halys voor het derde jaar op rij geplaatst voor de kwartfinales in Miami. Met Eubanks trof de Rus, die vijfde staat op de wereldranglijst, de nummer 119 van de ATP-ranking.

In de eerste set won Medvedev na een korte regenpauze op 3-3 de opslagbeurt van zijn tegenstander. Dat was genoeg om de set te pakken. In de tweede set liep Medvedev uit naar 4-2, maar Eubanks wist terug te komen. Op 6-5 overleefde hij twee matchpoints, maar op het derde sloeg de Amerikaan de bal uit.

In de halve finale neemt Medvedev het op tegen Karen Chatsjanov uit Rusland. De als veertiende geplaatste tennisser was in twee sets Francisco Cerundolo uit Argentinië de baas. Het werd 6-3 6-2.