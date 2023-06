Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze zouden allemaal een standbeeld moeten krijgen’ Manchester City bewierookt na historische Champions League-winst: ’Pep onsterfelijk’

Door Milton Pus Kopieer naar clipboard

Groot feest bij Manchester City na het winnen van de Champions League Ⓒ ANP / HH

Door het winnen van de Champions League tegen Internazionale heeft Manchester City (1-0) de jarenlange honger gestild. Vooral Pep Guardiola zal zondag met een goed gevoel wakker worden na zijn eerste CL-trofee in twaalf jaar. In de buitenlandse media spreken ze vol lof over de Citiziens.