Tourfavoriet Pogacar kampt met familiedrama: ’Help, mijn nichtje wordt vermist’

„Ik ben vereerd dat zo veel mensen mij als favoriet zien”, stelde Pogacar woensdag tijdens de ploegenvoorstelling. „Het motiveert mij. We bekijken het dag per dag, ik hoop op het beste. Ik heb al enkele ritten verkend en heb een scenario in mijn hoofd van hoe ik wil dat het verloopt. Maar wielrennen is zo onvoorspelbaar, je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Een dag later deelde hij op zijn sociale media enkele foto’s van zijn jongere zelf op de fiets. „Toen ik nog een klein kind met grote dromen was”, lachte de Sloveen. „Morgen begint een nieuwe droom.”

’Ontvoering extremistische sekte’

Pogacar deelde via Instagram echter ook een minder leuk bericht. Zijn nichtje Julija is blijkbaar al een tijdje vermist. „Help!”, schrijft de titelverdediger in de Tour met een link naar een infopagina. Daarop is te lezen dat het 10-jarige meisje al sinds 3 november 2021 niet meer gezien is.

In een video komt de vader van Julija aan het woord. Peter Pogacar legt uit dat zijn dochter ontvoerd is door Melisa Smrekar, de moeder die lid zou zijn van een extremistische sekte en geboren werd als Nataša Brumen. „We leefden al jaren apart, maar deelden het ouderlijk gezag”, klinkt het. „Ze nam onze dochter mee om nooit meer terug te keren.”

Tip van 10.000 euro

Melisa Smrekar zou samen met het koppel Anka en Luka Ule op pad zijn. Er wordt gekeken naar Spanje (de Canarische Eilanden) en Portugal (Madeira, de Azoren) als potentiële verblijfplaatsen van Julija Pogacar, omdat sekteleidster Lana Praner naar daar verhuisde.

Vader Peter looft 10.000 euro uit voor een tip die kan leiden naar de terugkeer van het nichtje van de tweevoudige Tourwinnaar.

Bron: Het Nieuwsblad