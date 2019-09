Vuelta: tv-heli ontdekt wietplantage

Het regende afgelopen zaterdag flink toen een kopgroep zich aanmeldde in de straten van het Catalaanse Igualada. Onder meer Tosh Van der Sande en Dylan Teuns maakten deel uit van de kopgroep, maar moesten in de spurt om de bloemen hun meerdere erkennen in de Duitser Nikias Arndt. Terwijl de UCI-jury geen enkele onregelmatigheid ontdekte, had de Catalaanse politie wel wat gezien.

Wie bijhorende video bekijkt, zal na 35 seconden rechts op een terras plotseling een flinke wietplantage zien opduiken op het terras van een flatgebouw. Buren hadden enkele dagen daarvoor de politie al gewaarschuwd. De eigenaren van het appartement hadden het verlaten en de plantage onbeheerd achtergelaten. De politie greep toen nog niet in, maar enkele dagen na het zien van de beelden werd de plantage dan toch ontruimd. Er werd niemand aangehouden.