Lando Norris net iets sneller dan Max Verstappen in tweede vrije training

Norris reed een rapste rondetijd van 1.11,330. Verstappen was slechts 23 duizendsten van een seconde langzamer. De WK-leider gaf over de boordradio te kennen nog niet helemaal tevreden te zijn over zijn RB19. Alex Albon (Williams) noteerde de derde tijd tijdens de tweede training.

„,We hebben wat dingen uitgeprobeerd en de tweede training was iets moeilijker, maar verder voelde het wel goed aan. Dat gold ook voor de racesimulatie”, aldus Verstappen. ,,De auto heeft veel potentieel om de rest van het weekeinde goed voor de dag te komen. We zullen wat zaken moeten finetunen en dan heb ik er wel vertrouwen in dat we vooraan kunnen staan.”

Crash Piastri en Ricciardo

Die sessie lag nog enige tijd stil na een crash van Oscar Piastri in de Hugenholtz-bocht. In zijn kielzog vergaloppeerde ook Daniel Ricciardo zich. De Australiër reed in zijn AlphaTauri in de muur en bezeerde daarbij zijn pols. De ernst van die kwetsuur is nog niet bekend, Ricciardo ging naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Mocht hij niet meer kunnen rijden, dan is Red Bulls reserverijder Liam Lawson in ieder geval al aanwezig in Zandvoort om hem eventueel te vervangen. In theorie is ook Nyck de Vries - die zijn plek in juli verloor aan Ricciardo - zelfs een optie. Hij staat nog steeds onder contract bij Red Bull.

Daniel Ricciardo houdt zijn arm vast, terwijl hij uit zijn gecrashte wagen komt. Ⓒ Getty Images

Vrijdag bleef het zonnig en droog in Zandvoort, zaterdag lijkt de kans op regen het grootst in de ochtend en klaart het in de middag volgens de voorspellingen wat op. De kwalificatie start zaterdag om 15.00 uur, net als de race op zondag.