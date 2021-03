Opmerkelijk: Tweeten over ’Memphis Depay’ leidt tot onmiddellijke verbanning

„We hebben vastgesteld dat dit account de Twitter-regels heeft geschonden, met name vanwege het plaatsen van privégegevens”, luidt de melding van Twitter. „Je mag geen privégegevens van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.”

Het is overigens nog niet duidelijk of het om een fout van het social media-platform gaat of dat het een verzoek van de Oranje-international zelf is, maar opmerkelijk is het in ieder geval wel wel. De aanvaller meldde zich zaterdag nog op Twitter om zijn beklag uit te spreken over een gele kaart tijdens de wedstrijd tegen Stade Reims.

Het clubaccount van Olympique Lyon vraagt zich ook af wanneer de volledige naam van hun aanvoerder weer gebruikt mag worden op Twitter. Lyon kwam vrijdagavond al in actie. De uitwedstrijd bij Reims eindigde in 1-1.