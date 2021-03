Twitter geeft fout rond tweets over Memphis Depay toe

„We hebben vastgesteld dat dit account de Twitter-regels heeft geschonden, met name vanwege het plaatsen van privégegevens”, luidde de melding. „Je mag geen privégegevens van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.”

Ook over onder meer de Amerikaanse stad Memphis en het American Football-team Memphis Grizzlies kon niks worden getwitterd, wat grote verbazing onder talloze gebruikers leidde. Uiteindelijk kwam de technische afdeling van Twitter met de verklaring dat het een fout van hun interne systeem was, en dat er geen aanleiding was om tweets met de verwijzing ’Memphis’ te blokkeren. „Alles is nu opgelost en de accounts zijn hersteld. Excuses dat dit is gebeurd.”

Het clubaccount van Olympique Lyon vroeg zich al af wanneer de volledige naam van hun aanvoerder weer gebruikt mocht worden op Twitter.

Lyon kwam vrijdagavond in actie. De uitwedstrijd bij Reims eindigde in 1-1.