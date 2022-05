Goede generale repetitie Feyenoord richting week van de waarheid

Voor Feyenoord stond het duel in Limburg dus vooral in het teken van de inspanning die op het Europese podium wacht. In de havenstad aan de Middellandse Zee wacht een zware klus tegen een Franse miljoenenploeg en elk beetje rust dat de Rotterdammers in de aanloop naar dat duel kunnen pakken zou meegenomen zijn.

In dat opzicht werd Arne Slot, die het liefst nog had gezien dat de wedstrijd tegen Fortuna even uit het programma was gehaald, op zijn wenken bediend. Binnen 25 minuten stond er al een uiterst comfortabele 2-0 voorsprong op het bord.

Slordig van elf meter

Het verschil had zelfs nóg groter kunnen zijn als Orkun Kökcü de door Tyrell Malacia verkregen strafschop had binnengeschoten. Nadat Lutsharel Geertruida uit een corner al de 0-1 had verzorgd, mocht Kökcü dus aanleggen vanaf elf meter. Doelman Yannick van Osch verrichtte een puike redding, zoals hij dat later in de eerste helft ook nog bij een schot van Cyriel Dessers deed.

Daarmee maakte de Fortuna-doelman zijn fout bij de openingstreffer goed, toen hij volledig mistastte in de lucht en Geertruida met een simpel knikje kon scoren.

Kökcü miste vanaf elf meter. Ⓒ Pro Shots

Geertruida krijgt al weer een aantal weken de voorkeur boven de Noor Markus Pedersen, maar hij maakt het elke week ook waar. De door Feyenoord zelf opgeleide rechtsback zal volgend seizoen wel naar het centrum verhuizen. In deze faze kan hij zich nog uitleven als vleugelverdediger en dat deed hij dan ook tegen Fortuna. Bij een actie van Reiss Nelson over de rechterflank sneed Geertruida naar binnen en prikte hij ter hoogte van de penaltystip opnieuw raak: 0-2.

Zelfde namen

Dit was precies het scenario dat Slot voor ogen had en het was ook de reden waarom hij met dezelfde elf namen begon als afgelopen donderdag in De Kuip tegen Marseille. Dit elftal staat als een huis en zal ook donderdag wel de voorkeur krijgen. Hoe eerder er in Limburg een mooie voorsprong zou zijn, hoe eerder hij rust kon geven aan een aantal bepalende spelers.

Feyenoord had de boel vrij gemakkelijk onder controle en de thuisclub zag geen moment kans om voor tumult in het Roterdamse kamp te zorgen. Nou ja, Roel Janssen deed dat wel maar niet op een manier waar zijn ploeg wat aan had. Kort voor rust belandde de bal voor een inworp bij toeval in de handen van Slot. Het hele stadion wist al dat het een inworp voor Feyenoord was, maar Janssen meende een judopartijtje met de Feyenoord-coach te moeten aangaan. De centrale verdediger van Fortuna kreeg Slot echter niet met een ippon op zijn rug.

Opstootje

Maar voordat de scheidsrechter ‘break’ had geroepen, stond de hele kluwen spelrs en coaches al bovenop de twee sparrende sporters. En uiteraard was Marino Pusic, die tegen Praag nog wegens een opstootje werd weggestuurd, daar ook weer bij. Slot had dat snel door en trok zijn assistent dit keer net op tijd weg.

De boosdoener, Janssen dus, lag even later wel op de grond. Kort na rust spartelde hij in het gras toen Reiss Nelson hem wederom te snel af was en de 0-3 op het scorebord zette. Op dat moment had Feyenoord met de zee aan kansen die het tegen het kansloze en bij vlagen amateuristisch opererende Fortuna creëerde, al bijna in de dubbele cijfers kunnen zitten. Luis Sinisterra, Cyriel Dessers en Guus Til sloegen zichzelf een paar keer voor de kop.

Het deed er allemaal niet zo toe, de buit was vroeg binnen en na 55 minuten liet Slot zijn toppers Dessers, Kökcü en Sinisterra lekker naast hem op de bank de benen sparen voor Marseille.

Feyenoord beleefde een eenvoudige middag in Sittard. Ⓒ Pro Shots

De aanhang van Feyenoord vermaakte zich met gezellige onderonsjes met de steeds meer populaire Bryan Linssen, die al een tijdje warmliep langs de zijlijn. Op zeker moment was de stemming zo jolig dat de supporters hem vroegen een liedje te zingen in het Limburgse land waar hij vandaan komt. Maar dat ging hem net iets te ver. Het was evenwel tekenend voor de ontspannen sfeer, die de komende dagen gauw zal veranderen. Tegen de tijd dat het donderdag is, staat er vooral bij het Legioen 220 volt op.

In de slotfase deed Zian Flemming op aangeven van Mats Seuntjens nog wat terug, maar die ene treffer kon Feyenoord niet meer van zijn stuk brengen.