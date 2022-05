Chelsea vanaf maandag in Amerikaans handen

De Engelse voetbalclub Chelsea is vanaf maandag in Amerikaanse handen. De club maakte in een korte verklaring op de website bekend dat vrijdagavond „een laatste en definitieve overeenkomst” is gesloten met het consortium rond zakenman Todd Boehly. „Naar verwachting wordt de transactie maandag afgerond. De club komt tegen die tijd weer met een update”, aldus de ’Blues’.

De afgelopen dagen gaven de organisatie van de Premier League en de Britse en Portugese overheden al toestemming voor de deal. Portugal is bij de transactie betrokken omdat Roman Abramovitsj, nu nog de eigenaar van Chelsea, sinds vorig jaar officieel Portugees staatsburger is. De Russische miljardair verkoopt de club als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Begin deze maand werd al een voorlopig akkoord bereikt met het consortium van Boehly, die in eigen land ook mede-eigenaar is van honkbalclub Los Angeles Dodgers en basketbalclub Los Angeles Lakers.

Bekijk ook: Portugal geeft Abramovich toestemming Chelsea te verkopen

3 miljard

Naast Boehly behoren ook investeringsmaatschappij Clearlake Capital, de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss en de Britse vastgoedontwikkelaar Jonathan Goldstein tot het consortium. Ze betalen 2,5 miljard pond om Chelsea over te nemen van Abramovitsj. De nieuwe eigenaren willen daarnaast 1,75 miljard pond investeren in de club. Zo is het plan om stadion Stamford Bridge te verbouwen en de vrouwenploeg en jeugdopleiding te versterken.

Het overnamebedrag, omgerekend bijna 3 miljard euro, komt ten goede aan humanitaire doeleinden en niet aan de Rus. Abramovitsj mag niets verdienen aan de verkoop, omdat hij op een Britse sanctielijst staat vanwege zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin. Als gevolg daarvan heeft Chelsea de laatste maanden te maken met allerlei restricties.

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003. Onder leiding van de Rus werd de Londense club onder meer vijf keer kampioen van Engeland en won het twee keer de Champions League, in 2012 en 2021.