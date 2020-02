Jerdy Schouten ’baas’ tegen Roma

Jerdy Schouten houdt twee Roma-spelers van zich af. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Met een paar dagen vrijaf verliet Bologna-middenvelder Jerdy Schouten (23) dit weekend de Italiaanse winterzon voor een storm van orkaankracht in Nederland. Met dezelfde hevigheid vlogen de afgelopen dagen de loftuitingen uit Italië om zijn oren. In Hellevoetsluis kon hij dit weekend, samen met zijn vriendin, in de armen vallen van trotse ouders.