Kwalificaties Roland Garros: exit Haase, Griekspoor en Hogenkamp door

Haase, momenteel de nummer 204 van de wereldranglijst, nam van 2010 tot en met 2019 tien keer op rij deel aan het Franse grandslamtoernooi. In de uitgestelde editie van 2020 was hij er niet bij na te zijn uitgeschakeld in de kwalificaties. Hij haalde vijf keer de tweede ronde in Parijs.

In de partij tegen de nummer 207 van de ATP-ranking kreeg Haase tal van kansen. Hij won de eerste set in de tiebreak nadat hij een break voorsprong had verspeeld en daarna een break tegen ongedaan had gemaakt. In de tweede set stond Haase met 3-1 en 4-2 voor, maar liet hij de 29-jarige Argentijn terugkomen en de set pakken met 7-5. Haase maakte vervolgens in de derde set een break achterstand goed en kwam terug tot 4-4. Nadat de Nederlander opnieuw zijn eigen opslagbeurt had verloren, serveerde Olivo de wedstrijd uit.

Griekspoor en Hogenkamp door

Tallon Griekspoor en Richèl Hogenkamp zijn doorgedrongen tot de tweede ronde. Griekspoor versloeg op het Parijse gravel de Duitser Daniel Masur (6-2 5-7 6-4). Hogenkamp was in twee sets te sterk voor de Britse Samantha Murray-Sharan (6-3 6-4).

Griekspoor begon goed tegen Masur en won de eerste set overtuigend. In de tweede set maakte de nummer 131 van de wereldranglijst een 5-2 achterstand goed, maar verloor de set alsnog met 7-5. In de derde set liep de 24-jarige Haarlemmer uit naar 5-2 en hield genoeg voorsprong over om met 6-4 de zege te pakken.

Hogenkamp trof als nummer 226 van de WTA-ranking de met 204 iets hoger geplaatste Britse Murray-Sharan. Ze won overtuigend de eerste set. In de tweede set liep de Nederlandse uit naar 3-0, maar Murray knokte zich terug tot een 4-3-voorsprong. Door drie games op rij te winnen plaatste Hogenkamp zich alsnog voor de tweede ronde.

Botic van de Zandschulp had maandag al zijn eerste partij in het kwalificatietoernooi in Parijs gewonnen.